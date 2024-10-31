Популярная российская актриса снялась в купальнике и без макияжа

Звезда «Жизни по вызову» Лиза Моряк снялась в белом купальнике и без макияжа

Популярная российская актриса Лиза Моряк показала естественную внешность в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Жизнь по вызову», супруга режиссера Сарика Андреасяна снялась в белом раздельном купальнике с бюстгальтером-бандо. Свой образ она дополнила вязаной сумкой.

При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную кожу. На фото видно, что артистка запечатлена на пирсе у моря.

Ранее актриса показала внешность без косметики. Моряк опубликовала кадр, на котором предстала в розовой футболке и с распущенными волосами.