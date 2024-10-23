Популярная российская актриса показала внешность без косметики

Звезда «Жизни по вызову» Лиза Моряк показала внешность без макияжа

Популярная российская актриса Лиза Моряк показала естественную внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Жизнь по вызову» и супруга режиссера Сарика Андреасяна разместила снимок, на котором предстала в розовой футболке и с распущенными волосами.

При этом на кадре видно, что 29-летняя артистка отказалась от макияжа, демонстрируя натуральное лицо без дефектов. На фото также была дочь знаменитости Элизабет.

Ранее певица Селена Гомес показала лицо без макияжа. 32-летняя знаменитость поделилась серией снимков со съемок фильма «Эмилия Перес».