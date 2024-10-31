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00:44, 31 октября 2024Мир

Постпред КНДР при ООН на заседании по Украине назвал действия США большой угрозой

Постпред КНДР при ООН на заседании по Украине назвал действия США угрозой

Фото: Jason Lee / Reuters

Самой большой угрозой международной безопасности являются действия США и союзников, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на заседании Совбеза по Украине.

По его словам, США «одержимы гегемонистскими амбициями разжигать конфронтацию, конфликты между странами, при этом они прилагают отчаянные усилия по укреплению своих агрессивных союзов».

«Истерическая реакция США и Запада на созыв сегодняшнего заседания направлена на то, чтобы скрыть свои преступления по затягиванию украинского конфликта с тем, чтобы отвлечь внимание общественности на другие вопросы», — прокомментировал дипломат заседание, где обсуждалась информация об участии военных КНДР в боевых действиях на Украине.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву. Дипломат подчеркнул, что «оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества». «Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — подчеркнул Небензя.

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      Сергей Грехов
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