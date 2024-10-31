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14:23, 31 октября 2024Экономика

Предсказано повышение кешбэков по кредитным картам

ОКБ: около 30 процентов кредитных карт остаются неактивированными

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России клиенты банков не активируют почти 30 процентов выданных им кредитных карт. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что поскольку в первый месяц осени банки выдали жителям РФ 1,96 миллиона таких карт на 251 миллиард рублей, то невостребованный лимит превысил 75 миллиардов рублей. В пересчете на год речь идет уже о почти триллионе рублей.

Издание обращает внимание на то, что клиент не обязан использовать деньги, предоставление которых ему одобрили в банке. Однако даже на неиспользуемые средства банки обязаны формировать резервы.

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Кроме того, есть прогнозы, что интерес россиян к таким картам может упасть еще сильнее на фоне очередного повышения ключевой ставки Банка России. В такой ситуации кредитным организациям предстоит решать две задачи.

Во-первых, как пояснила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова, точнее прогнозировать лимит, расходуемый клиентом. Во-вторых, банки прибегнут к активным маркетинговым кампаниям, цель которых — сподвигнуть клиента на расходование выданного ему кредитного лимита. Возможно, что ради этой цели россиянам начнут предлагаться более высокие кешбэки по кредитным картам, чем по дебетовым.

Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило о сокращении количества кредитных карт, выданных россиянам по итогам первого месяца осени. Снижение оценили в 16 процентов.

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      Кирилл Луцюк
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