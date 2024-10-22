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12:49, 22 октября 2024Экономика

Россиянам стали реже выдавать кредитки

НБКИ: число выданных в России кредитных карт сократилось на 16,3 % в сентябре

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По итогам сентября суммарное число выданных в России кредитных карт сократилось на 16 процентов в сравнении с предыдущим месяцем и опустилось до отметки в 1,75 миллиона единиц. О том, что россиянам стали реже выдавать подобные карты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с числом выдач в первом месяце осени сократился и суммарный объем лимитов по кредитным картам, уточнили аналитики. По итогам сентября показатель упал на 16,6 процента к уровню августа и составил 184,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в последний месяц лета совокупные объемы лимитов по кредиткам оценивались в 221 миллиард.

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Лидерами по выдачам кредитных карт оказались Москва (132,7 тысячи единиц), Московская область (100 тысяч) и Санкт-Петербург (70,7 тысячи). В топ-5 по этому показателю вошли Краснодарский край (65,6 тысячи) и Ростовская область (59,9 тысячи). Наибольшее сокращение выдач эксперты зафиксировали в Новосибирской и Саратовской областях. В первой спад составил 19,7 процента, а во второй — 19,5 процента.

Ранее в «Почта Банке» приняли решение приостановить выдачи кредитных карт с сентября 2024 года. Поводом для этого, как уточнили в финансовой организации, стало падение рентабельности подобных продуктов. В свою очередь, ВТБ с октября ограничил выдачу кредиток до одной на клиента. Представители банка назвали эту меру временной и связали ее с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ).

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      Анатолий Акулов
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