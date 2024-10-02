Российский банк ограничил выдачу кредиток до одной в руки

Банк ВТБ с октября 2024 года ограничил выдачу кредитных карт до одной на клиента

Банк ВТБ с октября 2024 года ограничил выдачу россиянам кредиток. Выдавать карты будут не более одной на клиента, сообщает РБК.

Представители банка назвали меру временной и объяснили ее ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Центробанка.

«ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента», — пояснили в ВТБ и добавили, что ограничения не затронут текущих владельцев нескольких карт.

Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. На выдачу потребительских займов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80 процентов в последнем квартале должно приходиться три вместо прежних пяти процентов от общего объема выдач. Доля ссуд с ПДН от 50 до 80 процентов также должна снизиться с 20 до 15 процентов.

Несмотря на борьбу регулятора с закредитованностью россиян, по итогам первой половины 2024 года суммарное число граждан с кредитками превысило отметку в 28 миллионов. За 12 месяцев владельцев таких карт в стране стало на 5,2 миллиона больше, причем треть из них — россияне моложе 30 лет.