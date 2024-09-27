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10:14, 27 сентября 2024Экономика

Крупный российский банк приостановил выдачу кредиток

«Почта Банк» с сентября приостановил выдачу кредитных карт

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Один из крупных российских банков — «Почта Банк» — с сентября 2024 года приостановил выдачу кредитных карт. Об этом сообщает Telegram-канал Frank Media со ссылкой на заявление пресс-службы финансовой организации.

Подобное решение в банке связали в том числе с падением рентабельности подобных продуктов. Ранее «Почта Банк» свернул еще два направления в розничном сегменте займов — ипотеку и моментальные потребительские кредиты (POS-кредиты). Таким образом, в настоящее время у клиентов финансовой организации осталась лишь возможность приобрести займы наличными.

Топ-менеджер российского банка, входящего в десятку крупнейших финорганизаций страны по капитализации, объяснил подобную политику «Почта Банк» с грядущей интеграцией в группу ВТБ. На сворачивания ряда кредитных продуктов, по его словам, также повлияли негативные последствия гонки банков в льготных периодах и кешбэках. Последние в итоге привели к ощутимым потерям.

Он напомнил, что так называемые «грейсеры» (клиенты, соблюдающие тайминг льготных периодов по кредиткам) не приносят значительной прибыли финансовым организациям. В то же время расходы на программы лояльности у крупных игроков российского финрынка измеряются миллиардами рублей. «Тренд на пересмотр риск-аппетитов к рынку кредитных карт очевиден», — резюмировал собеседник издания.

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