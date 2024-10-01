В России резко выросло число владельцев кредиток

ЦБ: число владельцев кредиток в России превысило 28 миллионов в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года суммарное число россиян, оформивших кредитные карты, превысило отметку в 28 миллионов. Об этом сообщается в обзоре Центробанка (ЦБ) о тенденциях в розничном кредитовании.

За 12 месяцев владельцев кредиток в стране стало на 5,2 миллиона больше. Из них чуть менее трети (30 процентов) оказались россияне моложе 30 лет, отметили в регуляторе.

Что касается ситуации в сегменте кредитов наличными, то за первую половину 2024 года подобных заемщиков в России стало на 500 тысяч меньше, чем год назад. По состоянию на 1 июля, суммарная численность таких клиентов снизилась до 22,2 миллиона человек, резюмировали в ЦБ.

Ранее в регуляторе указали на заметный рост числа россиян с тремя и более кредитами на руках. По итогам первых шести месяцев 2024 года число подобных заемщиков в стране увеличилось на 2,2 миллиона и превысило отметку в 13 миллионов. Как отметили в ЦБ, на них приходится в общей сложности более половины от совокупной задолженности по розничным кредитам в России.

Кроме того, аналитики регулятора выявили тревожную тенденцию в сегменте потребительских займов. Так, в январе-июне россияне стали все чаще брать кредиты сначала в банках, а потом — в микрофинансовых организациях (МФО). За отчетный период число подобных заемщиков увеличилось более чем на 20 процентов, что может в дальнейшем привести к росту показателя общей закредитованности населения.