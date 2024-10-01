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13:50, 1 октября 2024Экономика

В России взлетело число граждан с тремя и более кредитами

ЦБ: число заемщиков с тремя и более кредитами превысило 13 млн в январе-июне

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2024 года число россиян с тремя и более кредитами на руках выросло на 2,2 миллиона и превысило отметку 13 миллионов. Об этом сообщается в обзоре Центробанка (ЦБ) о тенденциях в розничном кредитовании.

На подобного рода клиентов, как уточнили в регуляторе, приходится более 50 процентов от суммарной задолженности граждан по розничным займам. За это время в стране выросло и среднее количество займов у граждан, получивших необеспеченный потребкредит. За 12 месяцев показатель увеличился до 3,4 займа против 2,8 годом ранее.

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Суммарное же число заемщиков в российских банках и микрофинансовых организациях за отчетный период превысило 50 миллионов человек. За 12 месяцев показатель увеличился на 3,6 миллиона, а совокупная задолженность россиян перед кредиторами — на 7,7 триллиона рублей.

Ранее в ЦБ отметили, что в последнее время на российском рынке розничного кредитования наметилась тревожная тенденция. В январе-июне 2024-го граждане все чаще стали брать займы сначала в банках, а потом — в микрофинансовых организациях (МФО). По итогам первой половины года число подобных россиян выросла более чем на 20 процентов. На этом фоне общий уровень кредитной нагрузки населения может вырасти еще в большей степени, считают в регуляторе.

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      Анатолий Акулов
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