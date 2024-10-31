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08:47, 31 октября 2024Мир

Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

Милей уволил главу МИД Аргентины Мондино из-за поддержки Кубы в ООН

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил министра иностранных дел Диану Мондино после того, как она проголосовала за прекращение санкций США против Кубы в ООН. Об этом сообщает Bloomberg.

Увольнение Мондино из-за поддержки Кубы является шагом против одного из главных сторонников Милея, поддерживающих его с момента выдвижения в президенты. Глава дипведомства укрепляла международный авторитет Буэнос-Айреса во время кампании политика, которая была отмечена театральностью и отсутствием организации, пишет агентство.

«Наша страна категорически выступает против кубинской диктатуры и будет придерживаться твердой позиции во внешней политике, осуждающей все режимы, нарушающие права человека и индивидуальные свободы», — сообщил офис аргентинского лидера.

Пресс-секретарь Милея Мануэль Адорни после этого написал в социальной сети X (бывшая Twitter), что новым министром иностранных дел будет назначен посол Аргентины в США Херардо Вертейн.

Ранее бывший министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро уличил президента Аргентины в проведении «детской» внешней политики из-за оскорблений в адрес лидеров других стран Латинской Америки. При этом отмечалось, что Мондино является человеком, способным дезавуировать заявления Милея и сохранить отношения с другими государствами.

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      Лина Пивоварова
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