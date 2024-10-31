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23:21, 31 октября 2024Россия

ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 10 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 22:00 до 23:00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

Отмечается, что пять украинских беспилотников были сбиты над Курской областью, три — над Брянской областью. Еще по одному дрону ВСУ сбили над Крымом и Орловской областью.

Ранее ВСУ атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотников. По данным Минобороны, два украинских дрона были уничтожены над Курской областью, еще два — над Брянской.

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