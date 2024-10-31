ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 10 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 22:00 до 23:00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

Отмечается, что пять украинских беспилотников были сбиты над Курской областью, три — над Брянской областью. Еще по одному дрону ВСУ сбили над Крымом и Орловской областью.

Ранее ВСУ атаковали несколько российских регионов с помощью беспилотников. По данным Минобороны, два украинских дрона были уничтожены над Курской областью, еще два — над Брянской.