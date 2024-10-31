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10:54, 31 октября 2024Бывший СССР

Решение Зеленского не раскрывать Дуде полный «план победы» объяснили

Дубинский: Зеленский не показал Дуде секретные приложения, поскольку их нет
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил, почему украинский глава Владимир Зеленский не раскрыл президенту Польши Анджею Дуде секретные приложения к своему «плану победы». Об этом сообщает РИА Новости.

«Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему "секретные приложения к плану победы". Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус.<…> Или как там это у вас по-польски?» — отметил украинский нардеп.

Дубинский с иронией добавил, что если Зеленский до конца раскроет детали «плана победы» сейчас, то ему «не с чем будет ехать на шопинг в январе».

Глава Польши рассказал, что Киев намеренно не показал Варшаве свои секретные приложения к «плану победы», хотя некоторые другие партнеры Украины имеют полное представление об их содержании. Дуда подчеркнул, что этим Польше показали, что с ней считаются далеко не во всех вопросах.

Ранее «план победы» Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность у союзников США. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

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      Наталья Анисеева
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