Дубинский: Зеленский не показал Дуде секретные приложения, поскольку их нет

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил, почему украинский глава Владимир Зеленский не раскрыл президенту Польши Анджею Дуде секретные приложения к своему «плану победы». Об этом сообщает РИА Новости.

«Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему "секретные приложения к плану победы". Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус.<…> Или как там это у вас по-польски?» — отметил украинский нардеп.

Дубинский с иронией добавил, что если Зеленский до конца раскроет детали «плана победы» сейчас, то ему «не с чем будет ехать на шопинг в январе».

Глава Польши рассказал, что Киев намеренно не показал Варшаве свои секретные приложения к «плану победы», хотя некоторые другие партнеры Украины имеют полное представление об их содержании. Дуда подчеркнул, что этим Польше показали, что с ней считаются далеко не во всех вопросах.

Ранее «план победы» Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность у союзников США. Об этом сообщил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.