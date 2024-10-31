Республиканец Шварценеггер поддержал Харрис на выборах президента США

Республиканец Шварценеггер поддержал Харрис на выборах президента вместо Трампа

Актер и бывший губернатор Калифорнии, член Республиканской партии Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на пост президента США.

По словам Шварценеггера, обе основные политические партии США ему сейчас не симпатичны, но кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы сограждан.

«Мои республиканцы забыли красоту свободного рынка, увеличили дефицит и отвергли результаты выборов. Демократы не лучше справляются с дефицитом», — отметил Шварценеггер, выразив обеспокоенность, что политика демократов вредит ородам из-за роста преступности.

«Нам нужно закрыть дверь в эту главу американской истории, и я знаю, что бывший президент Трамп этого не сделает», — заключил политик.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что кандидат на пост главы государства от республиканцев высказывается недостойно лидера страны. Он добавил, что «вопросы о личности» Трампа появляются каждый раз, когда республиканец «открывает рот». Байден выразил уверенность, что победу на выборах президента США одержит Харрис.