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21:14, 28 октября 2024Мир

Байден назвал Трампа недостойным

Байден: высказывания Трампа недостойны президента США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп высказывается недостойно лидера страны. Об этом он сказал на участке для досрочного голосования.

«Это просто вызывает смущение. Недостойно какого-либо президента. Но мы привыкли. Поэтому эти выборы так важны», — сказал президент.

Он также отметил, что «вопросы о личности» Трампа появляются каждый раз, когда республиканец «открывает рот». Байден добавил, что победу на выборах президента США одержит кандидат от демократов Камала Харрис.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден и его администрация считают Трампа фашистом. «Вы слышали от бывшего президента, который говорил, что в один прекрасный день он станет диктатором», — сказала она.

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      Артём Верейкин
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