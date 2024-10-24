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05:07, 24 октября 2024Мир

В Белом доме согласились со сравнением Трампа с фашистом

Белый дом: Байден и его администрация считают, что Трамп является фашистом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его администрация считают, что кандидат в лидеры Штатов от республиканцев Дональд Трамп — фашист. Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее глава аппарата Белого дома при Дональде Трампе, отставной генерал морской пехоты Джон Келли в интервью американским СМИ заявил, что экс-президент вписывается «в общее определение фашиста». По словам Келли, Трамп говорил, что ему нужны «генералы, как у Гитлера», то есть «абсолютно преданные».

Во время брифинга у Жан-Пьер спросили, согласны ли в Белом доме с оценкой отставного генерала. Она напомнила о штурме Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа, не согласными с его проигрышем в выборах, и о заявлениях самого экс-президента.

«Вы слышали от Трампа снова и снова об угрозах демократии. Вы слышали от бывшего президента, который говорил, что в один прекрасный день он станет диктатором», — отметила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, Байден и его команда не могут игнорировать слова Дональда Трампа.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп, стремится к неограниченной власти, как Адольф Гитлер. Кроме того, она отметила, что «Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным». По словам Харрис, он «хочет неограниченной власти».

В свою очередь, Дональд Трамп обошел Камалу Харрис в предвыборном опросе The Hill и теперь имеет больше шансов выиграть выборы. Предвыборный прогноз показал, что шанс Трампа на победу составляет 52 процента, в то время как у Харрис — 48 процентов.

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      Марина Совина
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