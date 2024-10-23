Харрис сравнила Трампа с Гитлером

Камала Харрис заявила, что Трамп стремится к неограниченной власти, «как Гитлер»

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис заявила, что ее оппонент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, стремится к неограниченной власти, как Адольф Гитлер. Об этом сообщает ТАСС.

Политик обратила внимание на высказывания экс-главы аппарата Белого дома при Трампе Джона Келли — он ранее сообщил, что Трамп якобы отмечал лояльность генералов Гитлера.

«Тот факт, что Дональд Трамп упоминает Адольфа Гитлера (...), опасен и вызывает крайнюю обеспокоенность»,— подчеркнула Харрис.

Кроме того, она отметила, что «Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным». По ее словам, он «хочет неограниченной власти».

Ранее Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе The Hill и теперь имеет больше шансов выиграть выборы. Предвыборный прогноз показал, что шанс Трампа на победу составляет 52 процента, в то время как у Харрис — 48 процентов.