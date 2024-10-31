Родители учеников подмосковной школы получили повестки к директору

Директор школы в Малых Вяземах вызывает родителей по повесткам

В подмосковных Малых Вяземах родителей учеников местной школы взывают к директору по повесткам. Об этом сообщил бывший депутат Одинцовского Совета депутатов Станислав Водонаев в Telegram.

К посту приложено фото с одной из повесток, на которой также видно подпись директора и печать. Ее текст информирует родителей о необходимости «явиться в школу на Собеседование» в указанное время. На этом же листе замещена расписка о получении.

В беседе с изданием REGIONS Водонаев рассказал, что повестку ему показала мать одного из детей. «Повестка передается через классного руководителя ребенку, тот приходит с повесткой к родителю», — пояснил он.

Директор школы Сергей Агарков в комментарии Telegram-каналу «Осторожно, Москва» заявил, что такая форма взаимодействия с родителями действовала в учебном заведении всегда. «Повестка бывает не только в военкомат. Здесь суть не в названии, а в проблеме, которую мы пытаемся решить», — сказал он.

Агарков выразил мнение, что родителей, которые не идут на контакт с педагогами и не приходят в школу, нужно хоть каким-то образом привлекать к воспитанию ребенка.

В свою очередь, юрист Евгений Плишкин в беседе с REGIONS подчеркнул, что у директора нет права в ультимативной форме обязывать родителей явиться в учебное заведение. «Более того, по Семейному кодексу и опять же Закону об образовании обеспечивать получение детьми среднего общего образования обязаны именно родители, а администрация школ и гимназий лишь помогает им в этом процессе», — отметил он, добавив, что в случае неявки родителей по повестке никаких санкций к ним никто применить не имеет права.

Ранее в школе города Уссурийска девочкам запретили носить брюки. Согласно новым правилам, ученицы могут приходить на уроки только в платьях. Родители не согласились с такими требованиями, обеспокоившись тем, что зимой в регионе ударят двадцатиградусные морозы. При этом руководство учебного заведения заявило, что подобные правила существовали и раньше, а сейчас их решили вернуть.