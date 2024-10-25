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08:04, 25 октября 2024Россия

В школе российского региона девочкам запретили носить брюки

В школе № 32 в Уссурийске Приморского края девочкам запретили носить брюки

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В школе № 32 в Уссурийске Приморского края ученицам запретили носить брюки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, школьницы, согласно новым нормам, могут приходить на уроке только в платьях. Помимо штанов, в образовательной организации девочкам нельзя иметь пирсинг, яркие волосы, маникюр и макияж.

Родители девочек согласны с новыми требованиями школы, за исключением нормы о брюках. Обеспокоенность этим они выразили на фоне того, что зимой в Приморский край придут двадцатиградусные морозы. Руководство школы объяснило, что подобные правила существовали и раньше — их решили вернуть обратно.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил вернуть группы продленного дня во все российские школы. Согласно законодательству, продленка не является обязательной для российских школ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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