В Госдуме предложили вернуть продленку во все школы

Депутат Чернышов предложил вернуть группы продленного дня во все школы

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложить вернуть группы продленного дня во все российские школы. Об этом говорится в обращении парламентария к министру просвещения России Сергею Кравцову. Текст письма Чернышова поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Депутат напомнил, что сейчас, согласно законодательству, продленка не является обязательной для российских школ.

Прошу Вас рассмотреть возможность возвращения в систему школьного образования групп продлённого дня во всех учреждениях общего образования России. «Продленка» до шести-восьми часов вечера должна стать нормой для большинства школьников и включать занятия в спортивных и творческих секциях, индивидуальную работу над домашними заданиями и командную — над исследовательскими проектами Борис Чернышов вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР

«Школа станет для детей центрами физического и интеллектуального развития, формирующей базу для активности на протяжении всей жизни. Родителям школьников бесплатная или доступная по цене продленка позволит активнее реализовывать себя в труде, строить карьеру и увереннее обеспечивать детей, не опасаясь за их благополучие», — говорится в обращении депутата.

Аргументируя необходимость реализации этой инициативы, Чернышов указал, что современные школьники посвящают гаджетам 4,5-5 часов в день, что, по его словам, мешает развитию мышления и негативно сказывается на психологическом состоянии детей. Более того, как отметил депутат, ежегодно растут расходы российских семей на дополнительное образование и внеучебную активность детей: автор обращения подчеркнул, что для многих такие услуги оказываются финансово недоступными.

«Именно поэтому функции по возвращению детей в реальный мир, предоставлению актуальных и интересных активностей, должна быть возвращена школе», — отметил Чернышов.

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ для школьников, чтобы выяснить, насколько они необходимы. «Вот сегодня Рособранадзор как раз работает над тем, чтобы посмотреть, где такие работы в регионах обоснованы, а где это просто "вот давайте проведем контрольную работу, потому что вроде как по традиции уже ее проводили"», — рассказала Казакова.