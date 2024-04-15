Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 15 апреля 2024Россия

В России анонсировали ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ для школьников, чтобы выяснить, насколько они необходимы. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ее цитирует ТАСС.

«Вот сегодня Рособранадзор как раз работает над тем, чтобы посмотреть, где такие работы в регионах обоснованы, а где это просто "вот давайте проведем контрольную работу, потому что вроде как по традиции уже ее проводили"», — рассказала Казакова.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Соответствующее указание глава государства дал по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

Впоследствии глава Роспотребнадзора Анзор Музаев уточнил, что контрольные работы в школах России регламентируют на федеральном уровне. По его словам, в некоторых школах проведение контрольных работ занимает до 35 процентов учебного времени. В связи с этим все те контрольные, которые ученикам планируют давать в регионах, будут согласовываться с федеральным центром. Рособрнадзор будет давать экспертное заключение по вопросу о необходимости этих процедур.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разворачивается парад лицемерия». Российский постпред жестко высказался о заседании Совбеза ООН по Ирану и Израилю

      В Евросоюзе признали проблемы с поставкой Украине боеприпасов

      Стало известно о планах Британии выслать своих мигрантов в четыре страны

      Блинкен обсудил с главами МИД Британии и Германии конфликт на Ближнем Востоке

      Парень проснулся с загадочным пятном на ноге и испугал пользователей сети

      Строительству домов в России предрекли резкое подорожание

      В России анонсировали ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

      Половина пущенных на Израиль баллистических ракет Ирана не достигли целей

      Российский военный сел пьяным за руль и был осужден

      Перебегавшую дорогу россиянку переехали два автомобиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше