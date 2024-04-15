В России анонсировали ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ на предмет их необходимости

Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ для школьников, чтобы выяснить, насколько они необходимы. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, ее цитирует ТАСС.

«Вот сегодня Рособранадзор как раз работает над тем, чтобы посмотреть, где такие работы в регионах обоснованы, а где это просто "вот давайте проведем контрольную работу, потому что вроде как по традиции уже ее проводили"», — рассказала Казакова.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Соответствующее указание глава государства дал по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

Впоследствии глава Роспотребнадзора Анзор Музаев уточнил, что контрольные работы в школах России регламентируют на федеральном уровне. По его словам, в некоторых школах проведение контрольных работ занимает до 35 процентов учебного времени. В связи с этим все те контрольные, которые ученикам планируют давать в регионах, будут согласовываться с федеральным центром. Рособрнадзор будет давать экспертное заключение по вопросу о необходимости этих процедур.