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13:16, 1 апреля 2024Россия

Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах

Путин поручил сократить домашние задания и убрать лишние контрольные в школах РФ
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Это следует из утвержденных главой государства поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию, они опубликованы на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам», — следует из поручения.

Для этого, в частности, необходимо сократить реальные временные затраты детей на выполнение домашних заданий, сократить число контрольных и исключить те, что не предусмотрены нормативными правовыми актами. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации, говорится в тексте поручения.

Доклад по итогам поручения главы государства должен быть подготовлен до 1 декабря 2024 года. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин по итогам послания парламенту также поручил до 1 июня предусмотреть одно изменение в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) — возможность пересдачи одного из предметов итоговой аттестации до конца приемной кампании в вузах.

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      Анастасия Шейкина
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