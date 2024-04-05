Школьные контрольные в России регламентируют на федеральном уровне

Рособрнадзор: контрольные в школах РФ регламентируют на федеральном уровне

Контрольные работы в школах России регламентируют на федеральном уровне, постановление правительства об этом выйдет в ближашие дни. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур», — сказал руководитель надзорного ведомства.

По его словам, в некоторых школах России проведение контрольных работ занимает до 35 процентов учебного времени.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Соответствующее указание глава государства дал по итогам оглашения послания Федеральному собранию.