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14:07, 5 апреля 2024Россия

Школьные контрольные в России регламентируют на федеральном уровне

Рособрнадзор: контрольные в школах РФ регламентируют на федеральном уровне

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Контрольные работы в школах России регламентируют на федеральном уровне, постановление правительства об этом выйдет в ближашие дни. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу «Россия 24».

«И все, что проводят регионы, они обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур», — сказал руководитель надзорного ведомства.

По его словам, в некоторых школах России проведение контрольных работ занимает до 35 процентов учебного времени.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Соответствующее указание глава государства дал по итогам оглашения послания Федеральному собранию.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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