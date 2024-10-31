Родственники вагнеровцев записали обращение к властям

В Архангельске родственники не вернувшихся с СВО вагнеровцев записали обращение

В Архангельске родственники не вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов частной военной компании «Вагнер» записали обращение к властям. Видео опубликовано на странице матери военнослужащего Кирилла Голубева Светланы Полевой во «ВКонтакте».

На выложенных россиянкой кадрах группа мужчин и женщин с флагом «Вагнера» и фотографиями их воевавших в подразделении детей обращается с призывом выполнять социальные гарантии в отношении родственников вагнеровцев. Представительница группы на видео напомнила, что президент Владимир Путин поручал уравнять в правах военнослужащих любых подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, — от добровольцев до кадровых военных.

На кадры одного из дублей обращения также попал момент, когда к родственникам бойцов подошли сотрудники полиции и сообщили, что происходящее может расцениваться как массовый пикет, так как во время обращения россияне демонстрировали фотографии и флаг.

Ранее президент Путин рассказал, что у получивших инвалидность участников специальной военной операции очень много проблем, несмотря на то что в личной беседе они сказали неправду и сообщили, что у них все в порядке. «Я посмотрел, что с ними происходит, как живут, как работают. На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов. Кто-то не может трудоустроиться даже!» — заявил Путин.