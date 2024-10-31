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12:56, 31 октября 2024Силовые структуры

Росгвардия уничтожила более 100 военных ВСУ в Курской области

В Курской области Росгвардия уничтожила 4 опорных пункта и более 100 военных ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области Росгвардия уничтожила четыре опорных пункта и более 100 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, информация, полученная от разведки, позволила спецназу спланировать и осуществить совместно с артиллерией наступление на позиции ВСУ в области. Были поражены четыре опорных пункта, три огневые позиции, три станции РЭБ и уничтожено более 100 военнослужащих противника. В результате операции также был захвачен крупнокалиберный пулемет Browning M2 и подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека».

Группа Росгвардии действовала с применением танков Т-72Б3М, FPV-дронов и минометов 2Б11.

Ранее сообщалось, что Росгвардия уничтожила около 30 единиц техники ВСУ в Курской области.

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