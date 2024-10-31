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17:26, 31 октября 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от самостоятельного лечения пневмонии

Инфекционист Никифоров: при подозрении на пневмонию нужен тест на микоплазму
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom  

Самолечение при пневмонии может грозить опасными последствиями для здоровья, предупредил заслуженный врач России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета Пироговского университета Владимир Никифоров. От самостоятельного лечения пневмонии он предостерег в Telegram-канале РНИМУ имени Пирогова.

По словам Никифорова, заразной является микоплазменная пневмония, которой стали чаще заражаться после пандемии коронавируса и которая часто поражает детей. «Проблема микоплазменной пневмонии заключается в том, что она не лечится антибиотиками пенициллинового ряда. Ряд антибиотиков на нее не действует из-за особой оболочки», — предупредил он.

Из-за этого, продолжил врач, решение лечиться самостоятельно может навредить. Никифоров призвал обращаться к врачу, который при наличии пневмонии назначит специальный тест на микоплазму и в соответствии с его результатами будет подбирать подходящее лечение.

Заподозрить, что у тебя пневмония, можно в случае, если прошло уже больше, чем три дня, а кашель не проходит, температура держится. Два главных симптома пневмонии — появление сильной потливости и отсутствие аппетита. Если появились эти симптомы, то стоит обратиться к участковому терапевту

Владимир Никифоровинфекционист

Снизить риск развития пневмонии, отметил Никифоров, может своевременная вакцинация от гриппа.

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