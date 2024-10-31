Россиянам назвали пользу популярной каши

Врач Коновалов заявил, что пшенная каша полезна для здоровья глаз

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале пользу пшенной каши. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Коновалова, в пшене содержится витамин B1, полезный для здоровья глаз. Он объяснил, что благодаря этому элементу лучше работает железа, вырабатывающая слезу. Это, в свою очередь, отметил врач, не дает развиться так называемому синдрому сухого глаза, при котором человек испытывает сильный дискомфорт.

Кроме того, добавил Гандельман, витамин B1 полезен для формирования нервной ткани. Также в пшене содержится фосфор, укрепляющий миелиновую оболочку нервов. «Если нет фосфора, то мы не функционируем», — рассказал врач о пользе популярной каши.

По словам Продеуса, пшено также содержит 70 процентов суточной нормы меди. Этот элемент, подчеркнул иммунолог, позволяет красным клеткам крови — эритроцитам — быть активными и переносить кислород. «Без меди кислорода будет мало в крови», — рассказал врач.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял популярный миф о кашах. Он заявил, что не все из них повышают уровень глюкозы в крови.