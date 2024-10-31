Экономист Сенков: изменения в НДФЛ не коснутся ряда россиян с ипотекой

Рост ключевой ставки Центрального банка России привел к тому, что займы, оформленные под 14 процентов и ниже, попадают под обязанность уплаты НДФЛ в размере 35 процентов с материальной выгоды при экономии на процентах. Заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина Валерий Сенков рассказал «Ленте.ру», кого не коснутся изменения в уплате налога.

Что такое материальная выгода при экономии на процентах

«Есть разные ставки НДФЛ, — сказал Сенков. — Сейчас вводится прогрессивное налогообложение на доходы в 13 и 15 процентов. Всегда была ставка в 30 процентов НДФЛ, которую работодатель применял к доходам нерезидентов. И 35 процентов — это так называемая материальная выгода. Ими облагались выигрыши в рекламных розыгрышах, например, у застройщика: человек, допустим, выиграл квартиру, и тогда он должен заплатить 35 процентов от материальной выгоды. Речь, в том числе, шла и об экономии на процентах».

Материальная выгода при экономии на процентах, как объяснил экономист, наступает, когда ставка по займу ниже 2/3 от ключевой. На протяжении длительного времени она находилась на приемлемом уровне, что давало и понятные ставки по ипотеке, жилищным кредитам.

Россияне могли взять займы в пределах 6-10 процентов, но, когда ЦБ поднял ставку до 21, ситуация резко изменилась. Теперь получить заем можно только под 25 процентов и выше, а «материальная выгода» наступает при ставке в 14 процентов и ниже.

Кому не придется платить НДФЛ с материальной выгоды

«Люди, взявшие ипотеку раньше, зафиксировали ставку жилищного кредита, например, на 10 процентах на все годы. Получается, что у достаточно большого числа заемщиков реальная нагрузка НДФЛ ниже 14 процентов, и с этой дельты они должны были бы заплатить налог. Справедливо? Нет, ведь ставка была зафиксирована», — сказал Сенков

Но теперь, если жилищный кредит был взят под ставку ниже 14 процентов, он не будет облагаться налогом на доходы физлиц. И это справедливо, налог ведь выполняет не только фискальную функцию, но и функцию справедливости Валерий Сенков экономист

Кто заплатит НДФЛ с материальной выгоды

Россиянам, которые получили любую материальную выгоду по ставке ниже 14 процентов после роста ставки ЦБ, придется заплатить налог в 35 процентов, объяснил Сенков.

«В данном случае речь о том, что, если кредит не превышает 2/3 ключевой ставки, на текущий момент это 14 процентов, то у заемщиков получается материальная выгода. Человек должен будет заплатить 35 процентов, если, например, был какой-то рекламный выигрыш низкой ставки, это осталось. То есть, подкорректировали только проблему с уже выданными жилищными кредитами», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Изменение в налоговом законодательстве

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий ряд взявших жилищный кредит до 2025 года россиян от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. Подразумевается, что договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Также необходимо иметь подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.