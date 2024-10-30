Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян с жилищным кредитом

Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам.

Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов. Получить ее в России можно при соблюдении двух условий: договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года; а также необходимо иметь подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

В документе уточняется, что материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон, в котором прописаны и другие нормы, вступает в силу со дня опубликования.

В сентябре депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что участников специальной военной операции и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году. Уточняется, что право на льготы могут получить участники спецоперации, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований. Мера также распространяется на членов их семей.