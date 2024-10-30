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09:27, 30 октября 2024Экономика

Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян с жилищным кредитом

Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам.

Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов. Получить ее в России можно при соблюдении двух условий: договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года; а также необходимо иметь подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

В документе уточняется, что материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Закон, в котором прописаны и другие нормы, вступает в силу со дня опубликования.

В сентябре депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что участников специальной военной операции и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году. Уточняется, что право на льготы могут получить участники спецоперации, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований. Мера также распространяется на членов их семей.

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      Варвара Кошечкина
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