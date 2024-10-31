Россияне описали общественные туалеты в Японии словами «чище, чем у нас дома»

Российские путешественники Виталий Багров и Антон Гилмор побывали в Японии и рассказали об удививших их вещах в этой стране. Свои наблюдения они описали в блоге «Путешествия без багажа» на платформе «Дзен».

По словам авторов, в Токио и других городах царит идеальный порядок. «Даже общественные туалеты тут чище, чем у нас дома (шутка)», — отметили они.

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Россияне также обратили внимание, что в Японии многое продумано для удобства людей. Например, на станциях метро есть и пункты обмена валюты, и прокат велосипедов, и камеры хранения, и зарядки для гаджетов.

«Все это по отдельности — мелочи, но вместе с идеальной чистотой и порядком создает ощущение настоящего комфорта», — заключили авторы.

Ранее эти же тревел-блогеры удивились низким ценам в Токио. По их мнению, питаться в столице можно дешевле, чем в России или Турции.