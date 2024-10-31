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09:05, 31 октября 2024Путешествия

Россияне побывали в Японии и раскрыли стоимость поношенных женских трусов в автоматах

Фото: face to face / Globallookpress.com

Российские путешественники Виталий Багров и Антон Гилмор побывали в Японии и рассказали об удививших их автоматах по продаже поношенных женских трусов. Своими наблюдениями они поделились в блоге «Путешествия без багажа» на платформе «Дзен».

По словам авторов, в Японии такие вещи пользуются спросом. «Говорят, что это все фейк и данные трусы никто не носил — тем не менее вещь необычная», — отметили они.

Россияне также раскрыли стоимость такого «сувенира» — 1000 йен (635 рублей) за две штуки.

Ранее японский город Канадзава вошел в список лучших мест мира для путешествий в 2025 году. Специалисты National Geographic также рекомендовали туристам посетить Антигуа в Гватемале и Окалу во Флориде, США.

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      Мария Борисова
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