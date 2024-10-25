Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:41, 25 октября 2024Путешествия

Названы лучшие места в мире для путешествий в 2025 году

National Geographic назвал лучшие места в мире для путешествий в 2025 году

Фото: Tom Jur / Unsplash

Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США, названы лучшими местами для путешествий в 2025 году. Соответствующий список составили специалисты National Geographic.

Из города Антигуа можно отправиться в поход на вулкан Фуэго, а в Окале посмотреть одноименный национальный лес с ламантинами и медведями. Следующим в рейтинге идет Бангкок, Таиланд. Эксперты рекомендуют его для изучения возрожденных древних храмов. А в индонезийском Раджа-Ампате можно погрузиться в жизнь подводного мира, говорится в материале.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

В списке также значатся Гвадалахара (Мексика), средневековые монастыри в Италии, Лос-Анджелес (США), Гренландия (Дания), Канадзава (Япония), Малайзия, Брашов (Румыния), Серрадо (Бразилия), Нортленд (Новая Зеландия), Сенегал, Хайда-Гуай (Канада), Барбадос, долина Суру (Индия), Бойсе (США), Абу-Даби (ОАЭ), река Мюррей (Австралия), провинция Квазулу-Натал (Южная Африка), Стокгольмский архипелаг (Швеция), Корк (Ирландия), Внешние Гебридские острова (Шотландия), Тунис, Сараево (Босния и Герцеговина).

Ранее тремя наиболее популярными странами для отдыха у туристов из России были названы Турция, Абхазия и Казахстан. По данным специалистов, именно в этих трех государствах отдохнули 59 процентов от всех выезжающих за рубеж российских граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ случайно сбили собственный редчайший беспилотник. За них заплатили почти 20 миллионов долларов

      Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

      Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

      Невеста Роналду попала в больницу

      В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

      Путин пошутил о взрывной реакции Запада на его заявление о КНДР

      Высокий спрос на недвижимость в России объяснили страхом

      Врач назвал находящихся в зоне максимального риска гипертонии людей

      В далеком межзвездном облаке обнаружили углерод

      Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше