Названы лучшие места в мире для путешествий в 2025 году

National Geographic назвал лучшие места в мире для путешествий в 2025 году

Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США, названы лучшими местами для путешествий в 2025 году. Соответствующий список составили специалисты National Geographic.

Из города Антигуа можно отправиться в поход на вулкан Фуэго, а в Окале посмотреть одноименный национальный лес с ламантинами и медведями. Следующим в рейтинге идет Бангкок, Таиланд. Эксперты рекомендуют его для изучения возрожденных древних храмов. А в индонезийском Раджа-Ампате можно погрузиться в жизнь подводного мира, говорится в материале.

В списке также значатся Гвадалахара (Мексика), средневековые монастыри в Италии, Лос-Анджелес (США), Гренландия (Дания), Канадзава (Япония), Малайзия, Брашов (Румыния), Серрадо (Бразилия), Нортленд (Новая Зеландия), Сенегал, Хайда-Гуай (Канада), Барбадос, долина Суру (Индия), Бойсе (США), Абу-Даби (ОАЭ), река Мюррей (Австралия), провинция Квазулу-Натал (Южная Африка), Стокгольмский архипелаг (Швеция), Корк (Ирландия), Внешние Гебридские острова (Шотландия), Тунис, Сараево (Босния и Герцеговина).

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