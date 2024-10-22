Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:17, 22 октября 2024Путешествия

Названы три наиболее популярные страны для отдыха у россиян

Турция, Абхазия и Казахстан названы главными странами для отдыха у россиян

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тремя наиболее популярными странами для отдыха у туристов из России названы Турция, Абхазия и Казахстан. К такому выводы пришли аналитики «Мегафона», результаты исследования компании попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным специалистов, именно в этих трех государствах отдохнуло 59 процентов от всех выезжающих за рубеж российских граждан.

Эксперты указали, что в топ-5 направлений по числу туристов также вошли Белоруссия и Грузия. Популярность первого направления в сравнении с 2023 годом выросла на 19 процентов, последнего — на 17.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице». К примеру, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика». Отдохнуть со скидкой можно в гостиницах Крыма, Краснодарского края, Тверской и Брянской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу несколько стран выступили против «антиамериканского» курса БРИКС. Кто не хочет расширения организации?

      В Кремле заявили о согласовании общего подхода БРИКС по Украине

      Альпака чихнула на короля Великобритании Карла III во время общения с публикой

      «Попытки изолировать Россию провалились». Что говорят на Западе о саммите БРИКС в Казани?

      Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе выросло

      Глюкоза впервые прокомментировала скандал с наркотиками

      Путин отметил разницу в российской и китайской статистике

      Москвичей предупредили об опасной погоде

      Кандидат в президенты Молдавии захотел получить поддержку Усатого

      «Зенит» обыграл «Факел» в последнем матче группового этапа Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше