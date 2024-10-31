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09:42, 31 октября 2024Силовые структуры

Россиянин забил знакомого до смерти битой и получил почти 10 лет колонии

Жителю Ульяновска дали почти 10 лет колонии за убийство знакомого битой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд приговорил почти к десяти годам лишения свободы жителя Ульяновска, который битой забил знакомого до смерти полгода назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ульяновской области.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего летальный исход. Он проведет в колонии строгого режима 9 лет и 7 месяцев.

По данным следствия, все произошло 18 апреля возле дома по улице Полбина. Между осужденным и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого первый взял из своей квартиры бейсбольную биту и на улице избил им знакомого, требуя извинений. Мужчина не выжил.

Ранее суд в Нижнем Новгороде приговорил к четырем годам колонии мужчину, напавшего с битой на 11-летних подростков.

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