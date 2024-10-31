Россиянин побывал на рынке для бедных в Германии и поделился впечатлениями

Российский путешественник побывал на блошином рынке в Германии и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, на рынке для бедных «яблоку негде было упасть». На прилавках он увидел самую разную одежду: от зимних курток и обуви до нижнего белья и носков. Россиянин отметил, что большинство вещей выглядели поношенными.

«Честно говоря, даже не знаю, на кого был рассчитан этот ассортимент, но люди толкались буквально возле каждого развала», — написал он и добавил, что нередко бывшую в употреблении одежду примеряли явно обеспеченные люди.

«Я раньше слышал, что практичные немцы не брезгуют одеваться в секонд-хендах, но не думал, что даже барахолки под открытым небом могут их заинтересовать», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл самые раздражающие привычки немцев. В их числе он назвал жесткость и прямолинейность.