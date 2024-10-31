Россиянин попытался украсть школьницу и открыл огонь по силовикам

В Бурятии полиция задержала мужчину, который пытался украсть девочку

В Бурятии полиция задержала мужчину, который пытался украсть ребенка и открыл огонь по силовикам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 126 («Покушение на похищение человека») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 30 октября подозреваемый преследовал несовершеннолетнюю девочку, затем схватил ее за руку и попытался насильно посадить к себе в машину. Школьница оказала сопротивление, стала кричать, смогла вырваться и убежать.

Девочка рассказала обо всем семье, которая и обратились в полицию. Через некоторое время силовики вышли на след злоумышленника, однако во время задержания фигурант несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов он был задержан.

Ранее в Волгоградской области мужчина получил пять с половиной лет колонии строгого режима за похищение сына своего начальника.