Россиянин предстанет перед судом за угрозы расправой следователю

В Петербурге осудят мужчину за угрозы расправой следователю

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летнего мужчины, который угрожал расправой следователю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Он обвиняется по статье 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным следствия, 10 сентября при проведении следственных действий в квартире обвиняемого он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина сначала угрожал одному из них расправой, а после попытался ударить его рукой.

Ранее сообщалось, что военный блогер предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к полицейскому.