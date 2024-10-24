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14:46, 24 октября 2024Силовые структуры

Военный блогер предстанет перед судом по обвинению в применении насилия к полицейскому

На Ставрополье блогера Тринадцатого обвинили в применении насилия к полицейскому

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае перед судом предстанет военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным Тринадцатый, оказавший сопротивление при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Судебное заседание назначено на 5 ноября. Блогер обвиняется в преступлении по статье 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По версии следствия, 5 октября на праздновании Дня города Новопавловска Гузенко, недовольный требованием полицейского снять с лица маску, схватил правоохранителя за китель и оторвал пуговицу на его кармане. После этого он ударил его кулаком по лицу.

В тот же день богера задержали, этот момент попал на видео. На допросе Гузенко отказался давать показания, 7 октября его арестовали на два месяца.

Известно, что Гузенко находится в федеральном розыске — в 2021 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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      Илона Палей
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