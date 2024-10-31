Россиянин украл из магазина ящик пива и получил 200 часов обязательных работ

В Москве мужчина украл ящик пива и получил 200 часов обязательных работ

В Москве Чертановский районный суд приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за то, что он украл из магазина ящик пива. Об этом сообщает РИА Новости.

Из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, следует, что инцидент произошел в апреле 2024 года. Тогда вечером фигурант зашел в магазин и вынес оттуда 24 бутылки пива. Это заметил сотрудник магазина и попытался остановить его. Однако злоумышленник скрылся с места преступления вместе с ящиком украденного напитка.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления средней степени тяжести. Мужчина согласился с обвинением в полном объеме, признал вину и попросил суд вынести приговор в особом порядке и без проведения судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что жителя Санкт-Петербурга Владимира Ермакова осудили за попытку украсть из магазина для дальнейшей перепродажи 13 шоколадок и посуду.