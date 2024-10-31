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17:33, 31 октября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к 16 годам за передачу информации Украине

Суд в Крыму приговорил мужчину к 16 годам за передачу информации Украине
Варвара Митина (редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Керчи к 16 годам колонии строгого режима за передачу информации Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По версии следствия, в 2023 году осужденный передал сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины координаты дислокации личного состава, а также военной техники подразделений Российской армии и Росгвардии, которые находились в Краснодарском крае и Крыму. Он также рассказал о местах размещения пограничных сторожевых кораблей и катеров в Керчи.

Ранее Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 года лишения свободы за сбор информации на оборонном предприятии и передачу ее Украине.

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