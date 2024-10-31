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17:46, 31 октября 2024Силовые структуры

Россиянка пообещала женщине и ее сыну снять порчу и похитила сотни тысяч рублей

В Челябинске полиция задержала «гадалку» за похищение 300 тысяч рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске полиция задержала 25-летнюю «гадалку», которая пообещала женщине и ее сыну снять порчу и похитила 300 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по региону.

В отношении задержанной следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Ранее она была судима за кражу. Правоохранители выяснили, что деньги пострадавшая переводила на счет сожителя аферистки. Оба являются представителями одной из этнических диаспор, официально не работают.

Потерпевшая заявила силовикам, что в социальной сети познакомилась с «гадалкой», которая обещала «снять порчу» с нее и ее сына. За это женщина перевела 300 тысяч рублей.

Ранее Волжский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 42-летнюю местную жительницу, которая предлагала услуги гадалки и обманула 20 россиян на общую сумму три миллиона рублей.

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