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12:04, 31 октября 2024Россия

Россиянка устроила алкогольную вечеринку с четырехлетней дочерью и поплатилась

В Кургане девушка устроила алкогольную вечеринку с четырехлетней дочерью

Фото: Pearl PhotoPix / Shutterstock / Fotodom  

В Кургане девушка устроила алкогольную вечеринку с четырехлетней дочерью и поплатилась. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 21-летняя россиянка на протяжении года вела в одной из соцсетей блог. В нем она делилась с подписчиками советами, частенько находясь в состоянии алкогольного опьянения. Соседи горожанки пожаловались в органы опеки, молодую мать из-за сомнительного контента могут лишить родительских прав.

Девушка воспитывает дочь с новым супругом — с прежним разошлись. Она утверждает, что экс-возлюбленный пьянствовал и дебоширил так, что приходилось вызывать полицию.

До этого сообщалось, что жительницу Воронежской области лишили родительских прав, пока отец ребенка был на специальной военной операции на Украине.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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