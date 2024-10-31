Россиянка выпала из маршрутки во время движения

В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения, ее госпитализировали

В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения. Об этом сообщила прокуратура Омской области на своем сайте.

Россиянка пострадала, когда маршрутка следовала по улице Суворова. 45-летняя женщина упала на дверь маршрутки, из-за чего та открылась и выпала на дорогу. После случившегося прокуратура начала проверку.

Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали. В ведомстве не уточнили, о каких именно травмах идет речь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Камышине Волгоградской области 25-летняя женщина выпала из движущейся Lada, это сняли на видео. Впоследствии выяснилось, что в машине женщины порвался патрубок отопителя, из-за чего обжигающий антифриз стал заливать салон и ноги россиянки.