25-летняя россиянка выпала из движущейся машины и попала на видео

В волгоградском Камышине 25-летняя женщина выпала из движущейся Lada Kalina

В Камышине Волгоградской области 25-летняя женщина выпала из движущейся Lada Kalina. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовало издание KP.RU.

На появившемся видеоролике видно, как россиянка за рулем авто выезжает на перекресток неравнозначных дорог. Внезапно она открывает дверь и выпадает из салона на дорогу. При этом Lada продолжает движение и врезается в тросовое ограждение. Другие автомобилисты останавливаются и пытаются помочь женщине.

Позже выяснилось, что жительница Камышина решилась на такой шаг, поскольку в ее машине порвался патрубок отопителя. Обжигающий антифриз стал заливать салон и ноги россиянки.

После ДТП водителя доставили в больницу с травмами. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

3 марта в Волгограде 19-летняя девушка выпала из маршрутки на полном ходу. В региональном управлении МВД России позже рассказали, что дверь в маршрутке открылась «самопроизвольно».