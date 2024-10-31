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10:07, 31 октября 2024Бывший СССР

Российская разведка сообщила об использовании админресурса на выборах в Молдавии

СВР: власти Молдавии использовали административный ресурс на выборах

Фото: Reuters

Власти Молдавии активно использовали административный ресурс на недавно прошедших выборах в республике. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Кишинев под угрозой резкого сокращения финансирования требовал от местных администраций обеспечить нужные центральным властям результаты волеизъявления граждан», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что Центральная избирательная комиссия обеспечивала «правильный» подсчет голосов, внося корректировки в протоколы участковых комиссий для получения нужного результата.

Ранее директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников заявил, что фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов.

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      Валентин Карант
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