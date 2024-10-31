Российские силовики прекратили розыск супруга Елены Блиновской

Силовики прекратили розыск супруга королевы марафонов Алексея Блиновского

Розыск супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея прекращен. Об этом в четверг, 31 октября, со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову сообщает ТАСС.

По словам адвоката, уголовное преследование в отношении Алексея Блиновского приостановлено. Супруг блогерши продолжает нести службу по контракту. Он проходил обвиняемым по делу о пособничестве уклонению от уплаты налогов. Ранее он был объявлен в розыск из-за неявки к следователю, после чего его задержали в зоне СВО и доставили в Москву для проведения следственных действий.

22 октября сообщалось, что Алексей Блиновский стал снайпером в зоне СВО. По словам сослуживцев, после завершения обучения ему дали личную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Помимо этого, во время тренировок муж блогерши помогал командирам обучать новичков.

Следствие по делу Блиновского приостановили 17 октября на период действия его контракта с Министерством обороны России.