Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:43, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Муж Елены Блиновской стал снайпером

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей стал снайпером

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей стал снайпером. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Блиновский стал снайпером, прошел полный курс обучения и успел отработать в паре под Красногоровкой в Донецкой народной республике (ДНР). В ближайшее время супруг королевы марафонов может снова отправиться в расположение одной из бригад Вооруженных сил РФ.

Сослуживцы Блиновского рассказали, что после завершения обучения ему дали личную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Помимо этого, во время тренировок муж блогерши помогал командирам обучать новичков.

17 октября стало известно, что следствие по делу Блиновского приостановили на период действия его контракта с Министерством обороны России.

Блиновский отправился в зону СВО вскоре после задержания супруги, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Позже сообщалось, что для погашения долга жены перед налоговой ему придется воевать 395 лет.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Скоро не будет людей». Солдаты ВСУ массово дезертируют, одна из бригад подняла мятеж

      В России предложили решения проблем малых городов

      Ева Мендес сделала интимное заявление о Райане Гослинге

      У Харви Вайнштейна обнаружили рак

      Тренер «Монако» высказался о трудностях Головина в новом сезоне

      Подростку сломали позвоночник в российской гимназии

      Российская стюардесса перечислила запрещенные во время полета действия

      Глава Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки украинского дрона

      В российской больнице после ремонта застрял лифт с людьми

      В ВСУ признали успех российских военных в одном из городов в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше