Муж Елены Блиновской стал снайпером

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей стал снайпером

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей стал снайпером. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Блиновский стал снайпером, прошел полный курс обучения и успел отработать в паре под Красногоровкой в Донецкой народной республике (ДНР). В ближайшее время супруг королевы марафонов может снова отправиться в расположение одной из бригад Вооруженных сил РФ.

Сослуживцы Блиновского рассказали, что после завершения обучения ему дали личную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Помимо этого, во время тренировок муж блогерши помогал командирам обучать новичков.

17 октября стало известно, что следствие по делу Блиновского приостановили на период действия его контракта с Министерством обороны России.

Блиновский отправился в зону СВО вскоре после задержания супруги, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Позже сообщалось, что для погашения долга жены перед налоговой ему придется воевать 395 лет.