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13:56, 17 октября 2024Силовые структуры

Следствие по делу Алексея Блиновского приостановили на время его контракта с Минобороны

Суд приостановил следствие по делу Блиновского на время контракта с Минобороны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Следствие по делу мужа блогера Елены Блиновской Алексея приостановили. Об этом в четверг, 17 октября, со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.

По данным агентства, следственные действия остановили на период действия контракта Алексея Блиновского с Министерством обороны России. Меру пресечения в отношении мужа «королевы марафонов» отменили. Заседание по делу о банкротстве Блиновского отложили на 18 ноября, так как он уже находится в зоне СВО и не был извещен о дате судебного заседания.

Блиновский отправился в зону СВО вскоре после задержания супруги, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Позже посчитали, что для погашения долга жены перед налоговой ему придется воевать 395 лет.

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      Владимир Седов
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