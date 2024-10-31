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15:21, 31 октября 2024Экономика

Российских водителей предупредили о нервной зиме

Синоптик Шувалов: предстоящая зима в России будет нервной для водителей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России предстоящая зима будет трудной для автомобилистов, рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Зима в столичном регионе, по словам Шувалова, будет теплой, однако ожидаются заметные колебания температуры и давления, а также сильные осадки, гололедица. «Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — заявил он. Первые заморозки в столичном регионе наступят уже в ближайшие выходные — ожидается до минус пяти градусов Цельсия.

Ранее синоптики сообщали, что в столицу в пятницу, 1 ноября, придет североатлантический циклон «Мартина», который принесет половину месячной нормы осадков. С раннего утра ожидаются дождь со снегом, ливневый дождь и ухудшение видимости, вечером — резкое падение атмосферного давления.

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      Мария Черкасова
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