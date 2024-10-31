Российских водителей предупредили о нервной зиме

Синоптик Шувалов: предстоящая зима в России будет нервной для водителей

В России предстоящая зима будет трудной для автомобилистов, рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Зима в столичном регионе, по словам Шувалова, будет теплой, однако ожидаются заметные колебания температуры и давления, а также сильные осадки, гололедица. «Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — заявил он. Первые заморозки в столичном регионе наступят уже в ближайшие выходные — ожидается до минус пяти градусов Цельсия.

Ранее синоптики сообщали, что в столицу в пятницу, 1 ноября, придет североатлантический циклон «Мартина», который принесет половину месячной нормы осадков. С раннего утра ожидаются дождь со снегом, ливневый дождь и ухудшение видимости, вечером — резкое падение атмосферного давления.