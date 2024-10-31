Российский разведчик рассказал о боях в разрушенном Волчанске

Российский разведчик заявил, что воевать в Волчанске приходится среди руин

Российский разведчик с позывным Потап рассказал, как проходят бои в почти полностью разрушенном Волчанске Харьковской области. По его словам, в городе не осталось ни одного целого дома, сообщает РИА Новости.

«В Волчанске нет ничего вообще просто. То есть приходится прятаться под плитами, под упавшими стенами», — заявил он.

Российский боец отметил, что чаще в большинстве случаев от домов остались лишь обломки стен и подвал. Потап добавил, что в связи с постоянными обстрелами с каждым днем количества возможных укрытий уменьшается и воевать приходится буквально среди руин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали с поле боя в ходе штурма российских военных, а остальные были уничтожены или сдались в плен. В оборонном ведомстве добавили, что, солдаты ВСУ на южнодонецком направлении уже давно находятся в подавленном состоянии.