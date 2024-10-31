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18:29, 31 октября 2024Россия

Российский регион в 2,5 раза увеличил выплаты за подписание контракта с Минобороны

В Оренбургской области в 2,5 раза подняли выплаты для новобранцев СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Общество»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Оренбургской области в 2,5 раза увеличили выплаты за подписание контракта с Минобороны. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в Telegram.

Теперь принявшие решение участвовать в специальной военной операции (СВО) и подписавшие соответствующие документы в одном из пунктов на территории региона получат миллион рублей. Ранее размер выплаты составлял 400 тысяч рублей.

Таким образом, всего подписавший контракт с Минобороны на территории региона получит 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор. Решение увеличить выплату направлено на поддержку тех, кто хочет участвовать в спецоперации, отметил он.

В 2024-м году ряд российских регионов значительно увеличил выплаты для новобранцев СВО. До Оренбургской области последним из них была Самарская область, в которой размер «подъемных» повысили сразу более чем в шесть раз.

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